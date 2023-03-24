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Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

DHA

Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı


Gıyasettin TETİK- Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi, bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 8 boş kovanın olduğu görülürken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİKBurak EMEK
2023-03-24 22:16:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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