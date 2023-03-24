Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı



Gıyasettin TETİK- Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi, bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 8 boş kovanın olduğu görülürken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİKBurak EMEK

2023-03-24 22:16:27



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