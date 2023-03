Ağır hasarlı binanın altında tehlikeli yaya ve araç trafiği: Artık uyuyamıyoruz

Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ağır hasar gören Menekşe Apartmanı için acil yıkım kararı verildi. Çökme riski taşıyan binaya giriş yasaklanıp, kapısına uyarılar asıldı. Binanın önünden yayalar ve araçlar geçmeye devam ederken, mahalleli Kadir Doğan, "Her gün korkuyla yaşıyoruz. Bu binanın yıkılması lazım bir an önce. Bu binanın çökme riskinden dolayı, 8 kişi, en küçük odadayız. Bina derhal yıkılmalı, artık uyuyamıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkıldı. En çok hasar gören noktalar arasındaki Bağlar ilçesinde, Emek Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi 665'inci Sokak'ta boşatılan 8 katlı Menekşe Apartmanı için acil yıkım kararı verildi. Bina girişine, 'Acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve tehlikeli durumu nedeniyle acilen yıktırılması gereken' bina raporu yazısı olmasına rağmen, bazı kişiler içeri girip eşyalarını almayı sürdürdü. Binanın baktığı sokakta yayalar ve araçların geçiş yapması tehlikeye davetiye çıkardı. Ayrıca binanın bazı noktalarında da taşların sokağa döküldüğü görüldü.

'KORKUYLA YAŞIYORUZ'

Mahallede oturan Kadir Doğan, yaklaşık 1 ay boyunca akrabalarında kaldıklarını söyleyerek, "Artık nereye kadar kalacağız. Her gün korkuyla yaşıyoruz. Bu binanın yıkılması lazım bir an önce. Yandaki binada, en arkadaki odada 8 kişi uyuyoruz, iç içeyiz hepimiz. Binanın riskinden dolayı en küçük odadayız. Uzak olduğu için oraya geçiyoruz. Bina derhal yıkılmalıdır. Korkuyla yaşıyoruz, uyuyamıyoruz sabahlara kadar. Gözümüz açık uyuyoruz. Önlem alınması lazım burada. İnsanın evi gibi yok. Sıcak evimizde korkuyla mücadele ediyoruz" dedi.

Mahallede market işleten Şeyhmus Doğan ise buranın açık olduğunu, ancak çökme durumu olması nedeniyle çare bulunması gerektiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

