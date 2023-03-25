İşçi servis minibüsü devrildi: 3´ü ağır, 9 yaralı



Gıyasettin TETİKİhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´da petrol arama çalışması yürüten firmanın işçilerini taşıyan minibüs, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 3´ü ağır, 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde DiyarbakırSilvan kara yolu Tekağaç mevkisinde meydana geldi. Petrol arama çalışması yürüten özel bir şirkete ait H.T. (45) yönetimindeki servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, sürücü H.T ile işçiler Y.Ş, (31), H.Ö. (48), R.A (31), Y.A. (30), M.U. (28), H.E. (38), V.Ö. (45) ve M.Ç. (41) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan V.Ö., M.U. ve H.E. buradaki ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır´daki hastanelere sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Silvan Gıyasettin TETİK, İhsan YILMAZ

2023-03-25 13:08:51



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