Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK: 0-2

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Burak EMEK / DİYARBAKIR,(DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, evinde konuk ettiği Çorum FK´ya 2-0 mağlup oldu.

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadyumu'nda Çorum FK´yı konuk etti. İlk yarıda penaltı kaçıran Amed Sportif Faaliyetler, 36´ıncı dakikada rakip takımdan Eren Aydın´ın golüyle 1-0 yenik duruma düştü. İlk yarısının Çorum FK´nın üstünlüğüyle biten maçın ikinci yarısında Gökhan Karadeniz´in golüyle fark 2´ye çıktı. 2-0 maçı kazanan Çorum FK puanını 51´e yükselterek liderliğini korudu.(DHA) DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-03-25 17:04:22



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