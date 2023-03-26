Diyarbakır'da sağanak; dere taştı, derme çatma köprü yıkıldı

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde etkili olan sağanak ile birlikte dere taştı, derme çatma köprü yıkıldı.
Diyarbakır'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Çermik ilçesi kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nde sağanakla dere taştı. Besicilerin hayvan geçirdiği derme çatma köprü, yıkıldı. Köylüler ise hayvanlar için alternatif yol aramaya başladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-03-26 12:59:12
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