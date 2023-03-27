Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğu darp iddiasında 5 polise uzaklaştırma (2)

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3 POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Diyarbakır´ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki Y.D.´nin darbedilmesi iddialarıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 polis memurundan 3´ü çıkarıldıkları mahkemece, `nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ ve `nitelikli kasten yaralama´ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 polisi memuru ise serbest bırakıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2023-03-27 00:21:15



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