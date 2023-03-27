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DİYARBAKIR'DA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARP İDDİASINDA 5 POLİSE UZAKLAŞTIRMA (2)

DHA

DİYARBAKIR'DA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARP İDDİASINDA 5 POLİSE UZAKLAŞTIRMA (2)


 
3 POLİS MEMURU TUTUKLANDIDiyarbakır´ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki Y.D.´nin darbedilmesi iddialarıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 polis memurundan 3´ü çıkarıldıkları mahkemece, `nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ ve `nitelikli kasten yaralama´ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 polisi memuru ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)
2023-03-27 00:26:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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