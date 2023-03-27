Diyarbakır´da cenaze nakil aracı devrildi: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gıyasettin TETİKİhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´dan Bitlis´e cenaze götüren cenaze nakil aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde DiyarbakırSilvan kara yolu Tekağaç mevkisinde meydana geldi. Bitlis'e cenaze taşıyan 21 ABH 703 plakalı cenaze nakil aracı, sağanak yağışla kayganlaşan yolda sürücüsü İsmet G.´nin (52) kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü İsmet G. ile Hüseyin K. (26), Hasan K. (25), Halime K. (49) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, cenaze de başka bir cenaze aracına konularak Bitlis´e götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, İhsan Yılmaz

2023-03-27 12:15:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.