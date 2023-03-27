Diyarbakır'da inşaat halindeki 4 katlı binada yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gıyasettin TETİK/SİLVAN(Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde inşaat halindeki 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında inşaat malzemelerinin büyük kısmı kullanılamaz duruma geldi.

Yangın, öğlen saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Nohuttepe Mahallesi´nde meydana geldi. Yapımı devam eden 4 katlı binanın inşaat malzemelerinin kullanıldığı alt katta henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Paniğe sebep olan yangında inşaat malzemelerinin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-27 15:37:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.