Bakan Nebati Diyarbakır´da 

Selim KAYAGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımıza Halk Bankası tarafından kullandırılan hazine faiz destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle faizsiz olarak erteledik. Yine deprem bölgemizdeki esnafa, 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli kredi imkanı sağlıyoruz. Toplum yararına çalışma programı ile deprem bölgesinde sağlanan istihdam edilecek kişi sayısını özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verilerek 50 bin kişiye çıkardık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, beraberinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Vali Ali İhsan Su ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Nebati, depremlerden sonra Adıyaman ve Şanlıurfa´da meydana gelen sel felaketiyle yüreklerinin dağlandığını anlatarak, "Bu büyük afetlerin gerçekleştiği zorlu süreçte, devletimiz tüm kurumları ve imkanlarını seferber etmiş; milletimizin isimsiz kahramanları ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlik içinde, insanüstü bir mücadele örneği ortaya konmuştur. Şahsım olarak ben de diğer bakanlarımız gibi depremin ilk gününden itibaren bu sürecin büyük bir kısmını afetlerden etkilenen illerimizde, vatandaşlarımızla dayanışma içinde, yan yana çalışarak geçirdim. Elbette hepimizin acısı büyüktür" diye konuştu.

12 AY ÖDEMESİZ 60 AY VADELİ KREDİ DESTEĞİ

Yaşanılan sıkıntıları hafifletebilmek için gece-gündüz canla başla çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Nebati, şunları söyledi:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Bu kapsamda 1 milyondan fazla depremzedemize hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Konteyner kentlerin dışında barınacak olan vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı sağlıyoruz. Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu kapsamda gereken her türlü finansmanı Hazine olarak sağlayacağız. Yıkılan tüm evleri, Allah´ın izniyle 1 yıl gibi kısa bir sürede yeniden inşa edeceğiz. Bu sürede toplam 405 bin konut ve 83 bin köy evi inşa ederek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 23 bin 518 konutun inşasına daha şimdiden başladık. Şimdiye kadar 6 bin geçici ticarethaneyi esnafımızın hizmetine verdik. 3 bin konteynerden oluşan çarşıları da kuruyoruz. Deprem bölgesinde zarar gören çiftçilerimizin Hazine faiz destekli kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik. Esnaf ve sanatkârlarımıza Halk Bankası tarafından kullandırılan Hazine faiz destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle faizsiz olarak erteledik. Yine deprem bölgemizdeki esnafa, 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli kredi imkanı sağlıyoruz. Bu kredide vade farkının yarısını Bakanlığımız karşılayacak olup esnafımıza sadece yüzde 7,5 oranında bir fark yansıyacaktır. Vatandaşlarımızın talepleri halinde, bankalara vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçların vadesinin 6 ay kadar ötelenmesine imkan sağladık. Toplum yararına çalışma programı ile deprem bölgesinde sağlanan istihdam edilecek kişi sayısını özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verilerek 50 bin kişiye çıkardık."

DİYARBAKIR'A FİNANS SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Deprem kapsamındaki destekler konusunda Diyarbakır´a finansman sağlamaya devam edeceklerine işaret eden Bakan Nebati, "2022 yılı içinde Diyarbakır´da faaliyet gösteren 3 bin 983 esnaf ve sanatkara Halk Bankası´nca yaklaşık 1,1 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırılmıştır. Böylelikle, 2022 yılı sonunda, Halk Bankası´ndan Diyarbakır´da kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 10 bin 969 kişiye, toplam kredi bakiyesi de 1,5 milyar liraya yükselmiştir. 2023 yılı ocak ve şubat aylarında ise toplam bin 215 esnaf ve sanatkara 493 milyon TL´lik kredi kullandırılmıştır. 2022 yılı içinde Diyarbakır´da faaliyet gösteren 13 bin 469 tarımsal üreticimize de Ziraat Bankası tarafından yaklaşık 4,3 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırılmıştır. Böylelikle 2022 yıl sonunda, Ziraat Bankası´ndan Diyarbakır´da kredi kullanan üretici sayısı 15 bin 348 kişiye, toplam kredi bakiyesi de 4,8 milyar liraya yükselmiştir. 2023 yılında ocak ve şubat aylarında ise toplam 3 bin 390 çiftçimize 1,1 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırılmıştır" diye konuştu.

Depremden etkilenen tüm şehirlerin yanı sıra Diyarbakır´ın da yeniden ayağa kaldırılması ve ihyası için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Nebati, "Diyarbakır'da evi yıkılan, ağır ve orta hasarlı olan vatandaşlarımız için toplamda yaklaşık 27 bin bağımsız konut, köy evi ve hayvanlar için ayrıca ahır ve diğer ihtiyaçları karşılayacak binalar da inşa edilecektir. Bunların tamamını, çok değil inşallah 1 yıl içerisinde depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Sadece konutlar da değil, ticaret merkezleri, sağlık ve eğitim tesisleri, ibadethaneler, yeşil alanlar, parklar da beraberinde inşa edilecektir. Türkiye, tüm bu zorluklarla mücadele edebilecek güce sahip bir ülkedir. 2021 sonunda devreye aldığımız Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde, salgının, savaşın, iklim, gıda ve enerji krizlerinin adeta kol kola girdiği; her geçen gün jeopolitik gerilimlerin küresel resesyon risklerini beslemeye devam ettiği bir süreçte dahi Türkiye Ekonomisi büyümeyi, güçlenmeyi başarmıştır. Türkiye, 2022 yılında kaydettiğimiz yüzde 5,6´lık büyüme ile G-20 ülkeleri arasında bugün en hızlı büyüyen ülkelerden biri konumundadır. Keza yatırımda, istihdamda, üretim ve ihracatta da her geçen gün yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Elde ettiğimiz bu yüksek performans ve sahip olduğumuz güçlü mali alan sayesinde ülkemiz bu felaketin üstesinden gelecek güce sahiptir. Hükümet olarak, bugüne değin verdiğimiz sözlerin nasıl ki hep arkasında durduysak, yine sözlerimizin arkasında dimdik durmaya, beraberce yeni zaferler elde etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

