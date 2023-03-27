Bakan Nebati Diyarbakır´da (2)



BAKAN NEBATİ, DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır'da yaptığı incelemelerin ardından beraberinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Vali Ali İhsan Su ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Nebati ve beraberindekiler daha sonra Kayapınar ilçesinde bulunan Halid Bin Velid Öğrenci Yurdu'nda depremzedelerle bir araya geldi. Bakan Nebati'ye ünlü oyuncular Berdan Mardini ve Şafak Sezer ile protokol eşlik etti. Depremzedelerle sohbet eden Bakan Nebati daha sonra iftar yaptı. (DHA)Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2023-03-27 20:34:43



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