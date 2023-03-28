Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa darp iddiasında 2 polis hakkında daha tutuklama kararı 



DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Lice ilçesinde 14 yaşında erkek çocuğu Y.D.'nin darbedilmesi iddialarıyla ilgili olarak tutuklanan 3 polis memurunun ardından, ilçe emniyet amiri ve 1 polis memuru hakkında daha çocuğun avukatları ve Cumhuriyet Başsavcılığı´nın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Lice ilçesinde 21 Mart´ta nevruz etkinliklerinde iddiaya göre polis memurlarınca darbedilen 14 yaşındaki Y.D. hastaneye götürüldü. Y.D. tedavisinin ardından taburcu edilirken, ifadesi doğrultusunda Lice Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan soruşturma kapsamında 25 Mart´ta İlçe Emniyet Amiri A.O. ile polis memurları H.Ç. İ.A. E.Ö. ve G.B. görevlerinden uzaklaştırılarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A., E.Ö., G.B. `nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ ve `nitelikli kasten yaralama´ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.O ve H.Ç. de serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Y.D.´nin avukatlarının itirazı üzerine A.O. ve H.Ç. hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2023-03-28 00:27:15



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