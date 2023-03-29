3 apartman arasındaki ağır hasarlı caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı



Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar gören Yeşil Cami'nin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybederken 912 kişi de yaralandı. Birçok bina ve yapıda hasar meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, Yenişehir Mahallesi Lise Caddesi'ndeki Yeşil Cami, depremde ağır hasarlı olarak tespit edilerek mühürlenip ibadete kapatıldı. Çökme riski taşıyan ve çatlaklar meydana gelen caminin minaresi için de acil yıkım kararı çıktı. Caminin çevresindeki 3 apartmandan en yakın olan binadakiler tahliye edildi. Polis ekipleri caminin bulunduğu sokağı ve tali yolları da güvenlik şeridiyle kapattı. Kepçeye bağlanan minare, kontrollü olarak yıkıldı. Çevre binalardan yıkımı izleyen bazı kişilerin dua ettiği görüldü.

Yıkım anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2023-03-29 14:18:58



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