Kuvvetli rüzgarda çatıdaki su tankı otomobilin üzerine düştü



Burak EMEKGıyasettin TETİKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çatıdaki boş su tankının üzerine düştüğü otomobilde hasar oluştu. Ağaçları deviren kuvvetli rüzgar, bir binanın da çatısını uçurdu.

Meteoroloji 15´inci Bölge Müdürlüğü´nün uyarısından ardından Diyarbakır´da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yürümekte zorlanırken, şiddetli rüzgarla birlikte Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi´nde 8 katlı bir binanın çatısındaki boş su tankı park halindeki 21 AAH 158 plakalı otomobilin üzerine düştü. Araçta hasar oluştu. Diclekent Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçarken, site içerisindeki ağaç da devrildi.

Yenişehir ilçesinde güvenlik amacıyla yol kenarına dizilen bariyerler de rüzgarla birlikte devrildi. Fabrika Mahallesi Tekel Kavşağı´nda da inşaat halindeki bir caminin minaresi kuvvetli rüzgarla birlikte beşik gibi sallandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

`KILPAYI KURTULDU´

Üzerine su deposu düşen aracın sahibinin amcası Naif Doğanay, "Yeğenim araçtan çıktıktan sonra yukarıdan boş bir su deposu arabanın üzerine düştü. Yeğenim kıl payı kurtuldu. Kafasına değmiş olsaydı şu an hayatta olmayabilirdi. Daha önce tedbir alınmış olsaydı bu böyle olmazdı. Bina sakinlerinden şikayetçi olacağız. Eski bir su deposu ve sökülmüş vaziyette çatıya bırakmışlar" dedi.

Meteoroloji 15´inci Bölge Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, rüzgarın ağırlıklı olarak güneyden orta kuvvette yer yer kuvvetli eseceği, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman´da kuvvetli ve fırtına (30-50 km/saat, yer yer 60 km/saat) şeklinde, Siirt ve Şırnak´ta ise kuvvetli fırtına (60-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını konusunda uyarılarda bulunuldu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK, Serhat ÖZDEMİR

2023-03-29 15:31:54



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