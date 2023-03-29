Yanan otomobilin kaputunu tekme atıp, açmaya çalıştı



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, seyir halindeyken alev alan otomobilin motorundaki yangına daha etkili müdahale edilebilmesi için bir kişi, kaputu defalarca tekme atarak açmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DiyarbakırŞanlıurfa kara yolunda, seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı durdurup, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Bu sırada bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun çalışanı, motordaki alevlere daha etkili müdahale edilebilmesi için defalarca kaputa tekme atıp açmaya çalıştı. Ancak kaput açılmadı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-29 16:37:38



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