Kuvvetli rüzgarda çatıdaki su tankı otomobilin üzerine düştü (2)

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ÇATI VE TABELALAR UÇTU: 2 YARALI

Diyarbakır´ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi´nde bulunan özel bir okulun tabelası ile Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi Elazığ Bulvarı´ndaki açık oto pazarının girişinde bulunan tabela kuvvetli rüzgarda düştü.

Yine Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi´nde 2 kişi, bir iş yerinin tabelasının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kayapınar ilçesi 500 Evler´de de iki katlı bir evin çatısı uçtu. (DHA)

Gıyasettin TETİK, Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-29 16:56:37



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