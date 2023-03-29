Diyarbakır'da, karayolunda istinat duvarı çöktü

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Serhat ÖZDEMİRYakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, karayolunun kenarında bulunan istinat duvarı çöktü, yolun bir kısmı trafiğe kapandı.

Olay, akşam saatlerinde DiyarbakırOvabağ karayolunda meydana geldi. Yol kenarında bulunan istinat duvarı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Karayolunun bir kısmı ulaşıma kapanırken, yol üzerindeki bir restorana ait tabela da yan yattı. Olayda yaralanan olmazken, yol ise Karayolları ekiplerince temizlendi. Temizlenen yol, tekrar trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİRYakup ALTAY

2023-03-29 21:16:50



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