Diyarbakır'da ağır hasarlı apartmanın 2 ve 3'üncü katında yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, depremde ağır hasar alarak boşaltılan 6 katlı apartmanın 2 ve 3'üncü katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanda çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan apartmanın 2 ve 3'üncü katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartmandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahalede bulunduğu alevleri kontrol altına alarak, söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-29 22:04:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.