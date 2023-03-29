Diyarbakır'da ağır hasarlı apartmanın 2 ve 3'üncü katında yangın

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, depremde ağır hasar alarak boşaltılan 6 katlı apartmanın 2 ve 3'üncü katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanda çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan apartmanın 2 ve 3'üncü katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartmandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahalede bulunduğu alevleri kontrol altına alarak, söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-03-29 22:04:50
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