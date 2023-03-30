Diyarbakır'da hırsızlık şebekesine operasyonda 12 tutuklama



Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'da hırsızlık şebekesine yönelik 'Anafor' ismi ile düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şebekesine yönelik kent merkezi ile Ergani ilçesinde çalışma başlattı. Ekipler, aralarında kadınların da olduğu 13 şüpheliyi tespit etti. 'Anafor' isimli operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı; 13 şüpheli gözaltına alındı. Polis ayrıca adreslerde dedektör ile altın araması yaptı. Bir bahçede gömülü halde altın bulundu. Şüphelilerin deprem nedeniyle boşaltılan evlere girip, hırsızlık yaptığını belirleyen polis, operasyonda; altın, elektronik eşya, nakit para, tabanca ve tüfek ele geçirdi. 13 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-03-30 08:18:50



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