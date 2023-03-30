Diyarbakır´da polis özel ekipleri enkazdaki değerli eşyaları sahiplerine teslim ediyor



Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır´da yıkılan Galeria Sitesi ve kentteki diğer enkaz alanlarında İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 8 ile 12 kişilik gruplar halinde özel ekipler oluşturuldu. Ekipler, 650 ağır hasarlı binanın bulunduğu kentte, 7 gün 24 saat esasına göre enkaz alanlarında nöbet tutuyor. Ekipler, enkaz alanında çıkarılan ziynet eşyaları ve diğer değerli eşyaları da kamera ile kayıt altına alarak tutanakla polis merkezine teslim ediyor.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır´da 1´i boş 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının ardından kente acil yıkımına karar verilen 15 bina ile 6 minare kontrollü şekilde yıkıldı. 650 ağır hasarlı binanın bulunduğu kentte, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 8 ile 12 kişilik gruplar halinde özel ekipler oluşturularak 24 saat enkaz alanlarında nöbet tutulmaya başlandı. Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçelerindeki yapılarda hem yaya hem de polis araçlarıyla devriyeler gerçekleştirilirken, kamyonlara yüklenmeden hafriyatların içerisine bakılarak bina sakinlerinin değerli eşyaları kontrol ediliyor. Enkaz alanında çıkarılan ziynet eşyaları ve diğer değerli eşyalar ile manevi değeri olan eşyalar, kamera ile kayıt altına alarak tutanakla polis merkezine teslim ediliyor. Ardından sahiplerine yine tutanakla teslim ediliyor. Galeria Sitesi´nde bulunan 14 çelik kasadan 3´ü sahiplerine teslim edilirken, diğer 11 kasa ile enkaz alanlarında bulunan diğer değerli eşyalar sahiplerini bekliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2023-03-30 11:30:24



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