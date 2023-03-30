Depremde hasar gören minarenin yıkımı gerçekleştirildi

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır´ın Bağlar ilçesinde hasar gören caminin minaresi, kontrollü olarak yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkılırken çok sayıda bina, iş yeri ve yapı da hasar gördü. Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Yeni Hal Camisi'nin minaresi de depremlerde ağır hasar gördü. Minarenin yıkımına karar verildi.
Minare, bugün alınan güvenlik önlemlerinin ardından halat bağlanarak kontrollü olarak yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-03-30 15:25:08
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