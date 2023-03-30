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Diyarbakır'da köyün ortak merasında 'kaçak yapı' gerginliği

DHA

Diyarbakır'da köyün ortak merasında 'kaçak yapı' gerginliği


Selim KAYAYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, merada ruhsatsız ve kaçak inşa edilen ev için verilen yıkım kararının ardından, yıkıma gelen ekiple inşaat sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmelerin ardından yıkım ertelendi.
Yenişehir ilçesinde yaşayan çiftçi Aziz Güzel (55), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye bağlı kırsal Dokuzçeltik köyü Dolunay mezrasındaki meraya 3 konteyner yerleştirdi. Daha sonra 3 odalı ev yapmaya karar veren Aziz Güzel'in devam eden inşaat çalışması, ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle Yenişehir Belediyesi ekipleri tarafından durduruldu. Yapının yıkılması için gelen görevlilerle, Güzel ailesi arasında gerginlik yaşandı. Aziz Güzel, meranın kendilerine dedelerinden kaldığını ve depremden dolayı aile bireylerinin yüksek katlı evlere girmekten çekindiği için köyüne dönüp bu evi yapmaya karar verdiğini söyledi.
Köyde çiftçilik yaptıklarını, 7 yıl önce köyün merasında, etrafını ördüğü 5 dönümlük arazide traktör ve traktör gereçlerini muhafaza ettiklerini kaydeden Güzel, "Burası köyün ortak alanıdır. 5-6 dönümlük bahçe yapmışız. Ağaç dikmişiz. Sondaj yapmışız. Bir ay evvel ben şu duvarları yaptım, geldiler, 'İzin yok' dediler. Ben durdurdum. 'Tamam' dedim, bu konteynerde biz kalıyoruz. Çocuklarımız korkudan dolayı şehirde kalamıyorlar. Gündüz gidiyoruz, gece buraya geliyoruz, burada yatıyoruz. Ondan dolayı biz de perişan olmuşuz. Mağdur olmuşuz" diye konuştu.
Belediye yetkilileri ve güvenlik görevlileri Güzel ve ailesiyle yaptıkları görüşmenin ardından yapıyı yıkmadan bölgeden ayrıldı. Yıkımın daha sonra gerçekleştirileceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Yakup ALTAY
2023-03-30 16:28:53

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