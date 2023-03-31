Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu (2)

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TARİHİ MEKANLARDA GÜZEL MANZARALAR

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi surlar ile Hevsel Bahçeleri ve Hazreti Süleyman Cami, İçkale ve Keçi Burcu gibi kentin simgesi haline gelen mekanlarda güzel görüntüler oluşturdu. Tarihi mekanlara gelenler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)

Selim KAYASerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Serhat ÖZDEMİR

2023-03-31 15:55:19



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