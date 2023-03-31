Bakan Bozdağ: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından da yavrularınızı isteyin



Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)- ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde, "Kandil'den ve HDP'den yavrularınızı isteyin ama şimdi Kandil'in en büyük desteğini arkasına almış CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından da yavrularınızı isteyin. Artık Kandil desteğini verdiğini açıkladı. Kandil'in de adayı oldu" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sabah saatlerinde geldiği Diyarbakır'da, 1306 gündür çocukları için HDP İl Binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti. Bakan Bozdağ'a Vali Ali İhsan Su ve partililer de eşlik etti. Aileler, Bakan Bozdağ ve beraberindekileri çadır önünde karşıladı. Burada ailelerle konuşan Bakan Bozdağ, çocukların hikayelerini dinledi.

Bakan Bozdağ, ailelere karanfil verdiği görüşmede, bazı derneklerle odaların terör örgütlerinin ağzıyla konuştuğunu söyleyerek, "İnsan hakları ve eğitimle ilgili bir sürü dernek var. Burada insan hakları ayaklar altına alınırken neredesiniz? Bunca çocuğun sağlıklı yaşam ve eğitim hakkı alınırken, teröre ölmeye ve öldürülmeye götürülürken sizin sesiniz niye yükselmiyor? Adı insan hakları veya falan filan olanların yaptıkları ortada. Kimlerin peşinde koştukları da ortada. Kimlerin hakkını aradıkları da ortada. Bunların, masum insanların haklarıyla uzaktan veya yakından ilgilerinin olmadığını ifade etmek isterim. HDP, PKK terör örgütüyle içli dışlı olduğu bütün açıklamalarıyla sabit. Kandil'den açıklama yaptılar. Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak bu yönetimin gitmesi için Kılıçdaroğlu ve ekibine nasıl destek vereceklerini, nasıl onun arkasında duracaklarını, Kandil'de terör örgütünün elebaşları tek tek açıklıyor. Bir gün çıkıp da 'Terör örgütünün desteğine bizim ihtiyacımız yok' diye, 'Biz terör örgütünün desteğiyle iktidar olacaksak öyle bir iktidarı istemiyoruz' diye ağızlarında bir kelime duydunuz mu? 'Terörün olduğu yerde olmayız, durduğu yerde durmayız. Onlar destek verirse biz kalkarız' diyenler bir cümle kurdular mı? Kandil'den ve HDP'den yavrularınızı isteyin" diye konuştu.

'KÜRTLERİN EN BÜYÜK SIKINTISI, PKK'

Ailelere, "Kandil'in en büyük desteğini arkasına almış CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından da yavrularınızı isteyin" diyen Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Artık Kandil desteğini verdiğini açıkladı. Kandil'in de adayı oldu, böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Bu yavruları terör örgütü zorla kaçırdı, Kandil'e götürdü. O zaman Kandil'in desteğini arkasına alanlar, Kandil'e dönüp desinler. Ben de buradan çağrı yapıyorum, Kandil'e dönün ve eğitim çağındaki çocukları okullarına gitmesi için bırakın. Analarına babalarına kavuşmalarına bırakın. Onların da çağrı yapmasını bekliyorum. Buradan da bunun davetinde bulunuyorum. PKK terör örgütü, Kürt kardeşlerimin en büyük düşmanıdır. Esasında Kürtlerin en büyük sıkıntısı PKK terör örgütüdür. 40 yıldır dağa kaçırılan Kürtlerin çocuklarıdır. 40 yıldır ölen, öldürülen Kürtlerin çocuklarıdır. 40 yıldır eğitim hakkı gasbedilen ve hayalleri çalınanlar, Türkiye'nin evlatlarıdır. Terörle mücadele için harcanan para yatırıma, istihdama veya başka alanlara harcansa acaba Diyarbakır'da veya başka bir yerde sorun olabilir miydi? Bugün pek çok sorun var. Onların çoğu da olmazdı. Terörle mücadele Diyarbakır annelerinin onurlu ve asil dik duruşu bütün millete örnek olacaktır. Analar ayağa kalktı, işe el koydu. Anaların karşısında terör örgütleri de duramaz." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-03-31 17:52:47



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