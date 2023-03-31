Bakan Bozdağ: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından da yavrularınızı isteyin (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Bozdağ: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından da yavrularınızı isteyin (2)

DHA

Bakan Bozdağ: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından da yavrularınızı isteyin (2)


BAKAN BOZDAĞ, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ´NÜN İFTARINA KATILDI
Diyarbakır´a sabah saatlerinde gelen ve çeşitli temaslarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1306 gündür çocukları için HDP İl Binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti. Bakan Bozdağ daha sonra beraberindekilerle birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü´nce Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen "Bir Lokma Bin Sofra" iftar programına katıldı. Bakan Bozdağ´ın yer aldığı iftara Vali Ali İhsan Su, vakıf desteği alan aileler, depremzede aileler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri yer aldı.
`YAKINDA KONTEYNER KENT MÜRACAATINDA BULUNAN HER İNSANIMIZA VERME SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ´
Burada iftar öncesi konuşan Bakan Bekir Bozdağ, deprem sonrası evsiz kalan herkesin yurtlarda olduğuna dikkat çekti. Bozdağ, "Çadırda kimse kalmadı. Diyarbakır´a büyük konteyner kent kuruyoruz. Çalışmalarımız da devam ediyor. 200´ün üzerinde kurduk, yakında konteyner kent müracaatında bulunan her insanımıza verme sürecini başlatacağız. Yağmurlar nedeniyle biraz yavaşladı ama kısa süre içerisinde vatandaşımızın barınmasında burayı açacağız. Diyarbakır´a ayrıca 27 bin konut yapacağız. Adeta yeni bir şehir kuruyoruz. Yeri tespit edildi. Temel atma çalışmaları sürüyor, gidip yerinde bakacağız. Bir yıl içerisinde konutlar yapılacak ve teslim edilecek. Cumhurbaşkanımızın sözü bu şekilde. Vatandaşa ne söz verdiysek süresinde veya öncesinde teslim ettik. Seçimi öne aldık, Türkiye´de belirsizlik olmasın diye. Hemen yetki aldıktan sonra daha güçlü bir şekilde aynı hızla daha güçlü şekilde devam edelim diye öne aldık. Derdimiz vatandaşın yarasını sarmak" dedi. (DHA)Burak EMEKGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2023-03-31 20:52:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karda kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil kamerada 
YEREL HABERLER Karda kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil kamerada 
Bakan Bozdağ: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından da yavrularınızı isteyin
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından ...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır annelerini ...
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Diyarbakır Valisi Su'yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Diyarbakır ...
Diyarbakır'da DSİ'nin tarımsal sulama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da DSİ'nin tarımsal sulama çalışmaları ...
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, şehit aileleri ve ...
Yenişehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine ...
Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu (2)
`Dicle'de beslenirken görüntülenen su samuru, bölgenin hala doğal özelliğini koruduğunu gösteriyor´
YEREL HABERLER `Dicle'de beslenirken görüntülenen su samuru, ...
Diyarbakır'da ramazan ayına özel akşam sporları başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ramazan ayına özel akşam sporları ...
Diyarbakır'da mevsimlik çiçekler toprakla buluşturuluyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da mevsimlik çiçekler toprakla ...
Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu
Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'te kar etkili oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'te kar etkili oldu
Diyarbakır'ın Üçkuyu Mahallesi'nde altyapı çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın Üçkuyu Mahallesi'nde altyapı çalışması ...
"Asrın felaketi"nin Diyarbakır'da inşası süren yapılara etkisi incelendi
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"nin Diyarbakır'da inşası süren ...
Diyarbakır'da köyün ortak merasında 'kaçak yapı' gerginliği
YEREL HABERLER Diyarbakır'da köyün ortak merasında 'kaçak yapı' ...
Yapıcıoğlu: HÜDA PAR'ı, 40 yıldır kan döken örgütle denkleştirmeye çalışmak ahlaksızlıktır
YEREL HABERLER Yapıcıoğlu: HÜDA PAR'ı, 40 yıldır kan döken örgütle ...
Depremde hasar gören minarenin yıkımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Depremde hasar gören minarenin yıkımı ...
Diyarbakır'da çocukları kötü alışkanlıktan uzaklaştırmak için kulüp kurdular
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çocukları kötü alışkanlıktan ...
Şair Nurullah Genç Diyarbakır'da söyleşi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Şair Nurullah Genç Diyarbakır'da söyleşi ...
Diyarbakır'da iş imkanına kavuşacak 50 Roman kadın dikiş eğitimi alıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da iş imkanına kavuşacak 50 Roman kadın ...
Diyarbakır´da polis özel ekipleri enkazdaki değerli eşyaları sahiplerine teslim ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır´da polis özel ekipleri enkazdaki değerli ...
Diyarbakır'da hasarlı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan çeteye yönelik operasyon
YEREL HABERLER Diyarbakır'da hasarlı ev ve iş yerlerinden hırsızlık ...
Diyarbakır'da hırsızlık şebekesine operasyonda 12 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da hırsızlık şebekesine operasyonda 12 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.