Makas atan sürücünün kazadan kıl payı kurtulduğu anlar kamerada



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, trafikte otomobiliyle makas atarken direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayapınar ilçesinde plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, trafikteki diğer araçları da tehlikeye atıp, makas atarak ilerledi. Bu sırada sürücü, önünde seyreden aracı son anda fark etti. Araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, olası bir kazadan son anda kurtuldu. O anları başka bir sürücü cep telefonuyla kayda aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-04-01 13:42:12



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