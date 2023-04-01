Bakan Bozdağ'dan seccade tepkisi: Kılıçdaroğlu'na ve yanındakilere yakışmamıştır (2)



'FİRMA 360 GÜN İÇİNDE DİYARBAKIR'DAKİ KONUTLARI SAHİPLERİNE TESLİM EDECEK'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaretinin ardından Kayapınar ilçesinde kurulumu süren konteyner kentte ve Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde depremzedeler için yapılacak TOKİ konutlarının arsasında incelemelerde bulundu. Bakan Bozdağ'a Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk de eşlik etti.

Bakan Bozdağ, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yıkılan evlerin inşasıyla ilgili belirlenen mevkide çalışmalara başladık. Oğlaklı Mahallemizde 17 Mart 2023 Cumartesi günü ihale yapıldı ve 1122 konut, bağımsız konut çalışmaları şu anda devam ediyor. Yakında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla temel atma töreni gerçekleşmiş olacaktır. Firma 360 gün içinde 1122 konutu yapıp teslim edecektir. Konutlar 17 Mart 2024 tarihinde de inşallah hak sahiplerine teslim edilecektir. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burası zemini çok sağlam olan bir yer. Karacadağ'ın hemen gölgesinde, zeminde de kayalık bir durum var. Bu da deprem nedeniyle güçlü olan yerlerden birisi. Burası Diyarbakır'ımızın yeni ve en güzel alanlarından birisi olacaktır. Adeta burada yeni bir kent inşa ediyoruz. Diyarbakır genelinde bağımsız olarak 27 bin konut var. Bunun yaklaşık olarak 20 binini bu alana inşa etmiş olacağız. Burada 100 bine yakın nüfus yaşama imkanı olacaktır. Burası yeni bir şehir, belki de Diyarbakır'ın ileride yeni büyük bir ilçesi olmaya aday yeni bir yaşam alanıdır. Burada sadece konutlar yok. Cami, resmi yerler, sağlık, sosyal ticaret tesisleri var. Burası bir bütün, yaşam alanı olarak düzenleniyor. Hem yeşil alanıyla, parklarıyla, otoparkıyla hem sağlık, hem eğitim tesisleri, hem de ibadethaneleriyle bu bölgenin yeni gözdesi olacak" dedi.

'244 KONTEYNER KULLANIMA HAZIR DURUMDADIR'

Bakan Bozdağ, Kayapınar ilçesinde kurulumu süren konteyner kentte de incelemelerde bulundu. Bakan Bozdağ, konteyner kentte 244 konteynerin kullanıma hazır olduğunu belirterek, "Depremzede vatandaşlarımızın geçici barınma sorunlarını çözmek ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan geçici barınma alanları oluşturmak maksadıyla bir konteyner kent kurma çalışması başlatmıştık. Şu an da çalışma, ete kemiğe büründü. İhtiyaç olduğu kadar da kurulumu devam edecektir. Diyarbakır'da şu anda, konteyner kentin kurulmasından sonra herhangi bir geçici barınma sorunu olmayacaktır. Şu anda da geçici barınma sorunumuz yok ancak yurtların boşaltılma ihtimali karşısında böyle bir ihtiyaç doğabilir düşüncesi var. Bundan dolayı biz bu konteyner kenti ileride doğacak ihtiyaca binaen hazırlatıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın konteynerlerde kalma talepleri var. Buna dair alınan müracaatlar var. Bu müracaatları da değerlendirilecek ve Valiliğimiz burada kalmak isteyen vatandaşlarımızın iskanını açacaktır" ifadelerini kullandı. (DHA)

Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY

2023-04-01 17:51:58



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