Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın



Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYABAKIR'da 13 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatine yakın Kayapınar ilçesi Jiyan Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir apartmanda çıktı. Apartmanın 11´inci katından henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek üst katındaki daireye de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2023-04-01 21:57:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.