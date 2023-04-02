Depremde hasar gören cami minaresine kontrollü yıkım

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'nın Bağlar ilçesinde deprem felaketinde hasar gören caminin minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkıldı, çok sayıda bina da hasar gördü. Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'ndeki Hacı Ömer Camisi'nin minaresi de depremlerde ağır hasar aldı. Yıkım kararı verilen minare, güvenlik önlemlerinin ardından halat bağlanıp, kontrollü olarak yıkıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA),DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-04-02 16:04:33



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