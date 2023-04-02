Kayalıklardan düştü, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´ın kırsal Güzelköy Mahallesi´nde kayalıklardan düşerek yaralanan Mahmut Ataş (56), ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinin kırsal Güzelköy Mahallesi Taş Ocağı mevkinde meydana geldi. Mahmut Ataş dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Çevredekilerin fark ettiği Ataş için sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler engebeli arazi nedeniyle Ataş´a ulaşmakta zorluk çekti. Ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından bölgeye hava ambulansı istedi. Kısa süre içerisinde kent merkezinden havalanan ambulans helikopter olay yerine geldi. Ataş, ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerin yardımıyla ambulansa alınarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan Mahmut Ataş´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-04-02 17:55:09
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