Tarihi On Gözlü Köprü´nün kemerinde halay çekti

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, hafta sonları yoğun olan tarihi On Gözlü Köprü üzerindeki kemerine çıkan bir kişinin metrelerce yüksekliğe aldırış etmeden halay çekmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü üzerinde meydana geldi. Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı yerlerden biri olan tarihi On Gözlü Köprüsünde davul zurna çalınması üzerine bir kişi köprünün kemerine çıktı. Çok sayıda kişinin gözü önünde tehlikeye rağmen halay çeken kişi cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Metrelerce yükseklikte kişi bir süre sonra köprüden indi. O anlar ise kameralara böyle yansıdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-04-02 18:27:05



