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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde otomobilin, hemzemin geçitte yük trenine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak hemzemin geçitten geçen yük trenine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Kaza yapan otomobil

-İtfaiye

-Kaza fotoları

-Genel ve DetayDHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-04-03 03:59:41



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