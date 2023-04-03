Ailesiyle sokak kedisini sahiplendi, doğumu komşu dükkanda olacak



Burak EMEK-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da 3 yıl önce çocukların kuyruğunu kesmesini ardından dükkanına gelen kediye ailesiyle birlikte bakan kasap Mehmet Beyazkurt, 'Reis' adı verdiği hayvanın doğumu için de arkadaşının boş olan dükkanını kiralamak istedi. Dükkan sahibi, kedi için kiralanacağını öğrenince ücret almaktan vazgeçti.

Kayapınar ilçesinde kasaplık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Beyazkurt, 3 yıl önce iş yerinin önünde kuyruğu kesilmiş bir kedi buldu. Çocukları Habib (21), Muhammed Mehdi (11) ve Dicle Beyazkurt (16) ile bakımlarını yapan Mehmet Beyazkurt, kediye `Reis´ ismini koydu. Beyazkurt ailesi 4´üncü kez gebe olan `Reis´ için, iş yerlerinin hemen yan tarafında bulunan 20 metrekarelik dükkanı, rahat bir ortamda doğum yapması ve yavrularını büyütebilmesi için kiralamak istedi. Arkadaşı da olan mülk sahibi ile görüşen Beyazkurt, 1500 TL'ye dükkanı kiralamak için anlaştı. Dükkanın `Reis´ için kiralanacağını öğrenen mülk sahibi, doğum yaparak yavrularını büyütene kadar kira istemeyeceğini söyledi.

`YAVRULARIN RAHAT DOĞURMASI İÇİN´

Kasap Mehmet Beyazkurt, Reis´in rahat doğum yapması için ödeme yapmaya razı olduklarını ifade ederek, önceki sene de başka bir esnafın, boş olan dükkanını Reis için verdiğini söyledi. Beyazkurt, "Küçükken çocuklar onun kuyruğunu kesmiş, o da buraya sığındı. Kediyi aldık veterinere götürdük, tedavisini yaptırdık. `Reis´ isimli kedimiz büyüdü ve 4´üncü doğumunu yapıyor bizim yanımızda. Onun çocuklarına da biz baktık. Diğer çocuklarını sahiplendirdik. Ama son doğumundan olan çocukları bir gün arayla hepsi öldü. Yine gebe, bize torun getirecek. Bu seferki çocukları ölmeden sahipleneceğiz. Yan dükkan arkadaşımın kiralamak istedik. Kiralama adı altında ondan anahtarı aldık. Fakat kedi için kiraladığımızı öğrenince para almaktan vazgeçti. 'Yavrular büyüyene kadar anahtar sizde kalsın' dedi. 'Yavrular büyüdükten sonra anahtarı bize verirsin' dedi. Bir daha o yavruların annesinin kaderini yaşamaması için orayı kiralamayı uygun gördük. Sağ olsun geçen sene de başka bir arkadaş anahtarını verdi. Küçük olduğu için kiracı bulamıyor. O yüzden anahtarı bize vermişti o yavruları da orada büyüttük" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2023-04-03 13:02:51



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