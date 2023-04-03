HDP önündeki aileler, ramazanda da evlat nöbetinde



Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileler, ramazan ayında da evlat nöbeti tutuyor.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 357 ailenin 1309 gündür sürdürdüğü eylemde 39 aile, çocuğuna kavuştu. 2015 yılında Bitlis'te kaçırılan kızı Fadime için Kütahya'dan gelip, eyleme katılan Hatice Levent, "Bu evlatlarımızın ne suçu var? Mağarada esir tutuyorlar. Bırakın bu yavrularımızı, kirli ellerinizi çekin. Bize anne, baba hasreti çektirdiniz. Evlat acısı çektiriyorsunuz. Ne suçumuz var bizim? Şu mübarek günün hürmetine ne olursunuz bu yavrularımızı kurtarın. Yavrularımızı almadan buradan gitmiyoruz. Fadime eğer beni duyuyorsan veya görüyorsan; hepiniz bir olun, kaçın. Sizi mağarada yatırmak için doğurmadık. Bırakın orayı, gelin anne ve baba kucağına" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2023-04-03 13:43:54



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