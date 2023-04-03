Diyarbakır´da tarlaya giren domuz sürüsü kamerada

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeki kırsal Elidolu Mahallesi'nde bir kişi, otomobiliyle seyir halindeyken yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Yolun karşısına geçip yiyecek aramak için tarlaya giren 6 domuz, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-04-03 14:31:18



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