Diyarbakır'da sürücüleri yarışan hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da sürücüleri yarışırken kontrolden çıkan hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Taklalar atarak savrulan araçlardan otomobilde yangın çıkarken, kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüleri yarışan 21 AAR 770 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak takla atan araçlardan otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yanan otomobil ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2023-04-03 23:08:21
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