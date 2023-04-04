Bıçaklanan kişiyi kucaklarında otomobile taşıyıp hastaneye götürdüler

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da minibüs durağında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, çevredeki 2 kişinin kucağında otomobile taşınıp, hastaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, öğleden sonra Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi´ndeki minibüs durağında meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen kişi, bıçakla yaralandı. Çevredeki 2 kişi, yaralıyı kucaklarına alarak otomobile taşıyıp hastaneye götürdü. Yaralı kişinin taşınması cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
İnceleme yapan polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-04-04 16:43:49
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