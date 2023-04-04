Bıçaklanan kişiyi kucaklarında otomobile taşıyıp hastaneye götürdüler; 2 ölü, 2 yaralı (2)



2 ÖLÜ, 2 YARALI

Diyarbakır'da, minibüs durağında çıkan bıçaklı kavgada yaralı sayısı 4'e yükselirken, durumu ağır olan Eyüp Ahmet Akgök (19) ile Veysel Emra (22), yaşamını yitirdi. Diyarbakır'da meydana gelen bıçaklı kavgada Eyüp Ahmet Akgök, Veysel Emra (22), A.P. (23) ve B.E. (18), yaralandı. Çevredekiler A.P.'yi kucaklarında taşıyıp otomobille hastaneye götürürken, diğer yaralılar için ise ambulans çağrıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri de diğer yaralıları hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Eyüp Ahmet Akgök ve Veysel Emra yaşamını yitirirken A.P. ve B.E.'nin ise tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sürdürülürken, tedavileri devam eden A.P. ve B.E. gözetim altına alındı. A.P. ve B.E.'nin tedavileri sonrası ifadesinin alınacağı öğrenildi. Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-04-04 22:12:38



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