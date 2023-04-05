Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı



Mesut BUDRAÇSerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kayapınar Mahallesi, Nazım Hikmet Caddesi, 523´üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup, cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan M.D. ile 2 kişi silahla, 1 kişi de bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, M.D.´nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili bazı kişileri ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇSerhat ÖZDEMİR

2023-04-05 00:36:31



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