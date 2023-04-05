Hastane bahçesinde depremzede ve hasta çocuklar için konteyner sınıf oluşturuldu



Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİCLE Üniversitesi Hastanesi bahçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerde yaralanıp Diyarbakır´a getirilerek tedaviye alınan depremzede ve hasta çocuklar için konteyner sınıf oluşturuldu. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ, "Depremde bir kısmı el ve ayaklarını kaybeden veya böbrek problemi olan çocuk hastalarımız var. Ayrıca onkoloji ve lösemi hastaları da uzun sürede tedavi almak zorunda kalıyorlar. Eğitime de sağlık gibi ödün verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nün imzaladığı protokolle, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerde yaralanarak Tıp Fakültesi Hastanesi´nde tedaviye alınan depremzede ve hasta çocuklar için eğitimlerinden geri kalmamaları için konteyner sınıf oluşturuldu. Hastane bahçesinde kurulan sınıfta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nce 2 öğretmen görevlendirildi. Açılışın ardından, 15 öğrenci kapasiteli sınıfta hasta çocuklar, doktor ve ebeveynleri nezaretinde ilk derslerini işledi.

`BU SINIFIMIZIN ÇOK CİDDİ KATKISI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ, çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için böyle bir proje gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Depremde bir kısmı el ve ayaklarını kaybeden veya böbrek problemi olan çocuk hastalarımız var. Ayrıca onkoloji ve lösemi hastaları da uzun süre tedavi almak zorunda kalıyorlar. Eğitime de sağlık gibi ödün verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla hastalarımızın yatak başında eğitim alabilecekleri bir süreç başlatıyoruz. Hastane bünyemizde bir sınıf oluşturduk, fiziksel olarak. İçinde tahtaların, sıraların ve masaların olduğu bir alan oluşturduk. Bu ilk günden beri bir hayalimizdi ancak Milli Eğitim Bakanlığı´nın da böyle bir projesinin olduğunu öğrendik. Uzun süredir konuştuğumuz ve bugün realize ettiğimiz sınıfı oluşturduk. Bu hastalarımız evlerinden, yuvalarından uzak kaldığı gibi aynı zamanda eğitimden de uzak kalmış oldu. Bu çocuklara da özellikle bu sınıfımızın çok ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise çok hayırlı bir iş gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Bugün hayırlı bir protokol imzaladık. Başhekimimize çok teşekkür ediyorum. Bize imkan tanıdı, fiziki bir ortam sundular. Eğitimlerinden geri kalmamaları için önemli bir protokol, önemli bir iş oldu. Çocuklarımıza burada en iyi hizmeti sunacağız. Bu bakanlığımızın bütün hastanelerde uygulamayı amaçladığı bir projedir. Biz de Diyarbakır´da ilk olarak buna Dicle Üniversitesi Hastanesi´nden başladık. İlk dersimizi burada vereceğiz."

Ebeveyn ve doktorları eşliğinde sınıfa gelen öğrenciler ise kendilerine bu ortamı hazırlayanlara teşekkür ederek, kentte çok iyi karşılandıklarını söyledi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Burak EMEK

2023-04-05 11:34:45



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