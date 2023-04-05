Öldürdüğü kişinin başında beklerken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da tartıştığı Mehmet Faruk Turan´ı (32) tabancayla öldürdükten sonra cesedi başında bekleyen Mehmet İhsan Şahin (22), tutuklandı.
Olay, dün Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında meydana geldi. Husumetli olan Mehmet İhsan Şahin ile Mehmet Faruk Turan arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Mehmet İhsan Şahin, üzerindeki tabancayı çekerek Turan´a ateş etti. Turan, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. Mehmet Faruk Turan´ın cesedinin başında bekleyen Şahin, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından suç aleti silahla gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği´ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet İhsan Şahin, çıkarıldığı mahkemece `Kasten öldürmek´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-04-05 15:02:35
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