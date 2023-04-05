Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, dün husumetli iki grup arasında çıkan, 1´i ağır, 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar Mahallesi, Nazım Hikmet Caddesi, 523´üncü Sokak´ta meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, M.D., M.Ç., F.Ç. ile A.Ç. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren yaralılardan M.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada, kavgaya ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kavganın ardından siyah bir otomobille 3 kişinin olay yerine geldiği, elinde sopa bulunan kişinin yerde yatan kişiye sopayla vurduğu görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-04-05 15:11:11



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