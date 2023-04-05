Depremzede Emine´nin 3´üncü yaşını yunus polisleri kutladı

Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'dan Adıyaman'a görevli gelen motosikletli yunus timleri, depremzede 3 yaşındaki Emine´ye sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Adıyaman'da görevlendirilen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri 3 Nisan'da depremzede aileleri ziyaret etti. Kentin Mara Mahallesi´nde bulunan bir aileyi ziyaret eden polisler, Emine isimli 3 yaşındaki çocuğun doğum günü olduğunu öğrendi. Yaş pasta alan ekipler, Emine´nin ailesiyle yaşadığı eve giderek sürpriz yaptı. Doğum günü kutlaması cep telefonu kamerasına da yansıdı. 59 gündür kentte 10 motosiklet ve 20 personelle görev yapan yunus timleri, bugün nöbet değişimi yaptı. Adıyaman´a gidecek olan grup, ekip arkadaşlarıyla vedalaşarak uğurlandı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2023-04-05 15:12:52
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