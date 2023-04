HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Diyarbakır bizim kalemiz, 12-0 yapacağız

Serhat ÖZDEMİR-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "14 Mayıs´ta bir kez daha iktidar olmak için, parlamentonun çoğunluğunu ele geçirmek için her türlü hile ve kumpası yapacaklar. Bizler buna izin vermeyeceğiz. Diyarbakır bu dönem 12-0 yapacak. Diyarbakır bizim kalemiz" dedi.

Yeşil Sol Parti çatısı altında 14 Mayıs´ta yapılacak seçimlere girecek olan HDP´nin, Diyarbakır´ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi´nde Kadın Seçim Bürosu´nun açılışı yapıldı. Açılışa, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile partili milletvekilleri de katıldı. Açılışta konuşan Buldan, "Burası kadınlarla güçlenecek. Bizler 14 Mayıs´ta hayırlı haberlerin sonucunu bu bürolarımızdan alacağız. Kadınların mücadelesiyle bu iktidarı göndereceğiz" diye konuştu.

`BİZ ADRESİMİZİ BELİRLEDİK´

14 Mayıs´taki seçimde rotalarının ve adreslerinin Yeşil Sol Parti olduğunu söyleyen Buldan, "AKP hükümetinin 20 yıllık iktidarında Türkiye halklarına Kürtlere yapmadığı zulüm kalmadı. Dini bile siyaset aracı haline getiren, bu iktidara bizler 14 Mayıs tarihinde elbette gerekli cevabımızı vereceğiz. Onların HDP ve kadınlardan korktuğunu biliyoruz. Korksunlar, gümbür gümbür geliyoruz. 14 Mayıs´ta bir kez daha iktidar olmak için, parlamentonun çoğunluğunu ele geçirmek için her türlü hile ve kumpası yapacaklar. Bizler buna izin vermeyeceğiz. Diyarbakır bu dönem 12-0 yapacak. Biz adresimizi belirledik. Kürtlerin, kadınların ve bu seçime girdiğimiz ittifaklarımızın da adresi Yeşil Sol Parti´dir. Her türlü doğal afet karşısında başta kadınları mağdur ettiler. Kadınları depremzede olarak görmediler. Çadıra ve konteynere muhtaç ettiler. Mutfaklarımızda tencerelerin kaynamadığı, çocuklarımızın okula aç gittiği ve kimsenin pazara, markete gitmediği bir süreci yarattılar. Az kaldı. Ekonomik krizleriyle birlikte göndereceğiz. Diyarbakır bizim kalemiz. Eşit temsiliyeti parlamentoya taşımaya hazırız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY

2023-04-05 16:01:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.