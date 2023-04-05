Diyarbakır´da 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya 1 tutuklama



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da minibüs durağında 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada yaralanıp, tedavisinin ardından gözaltına alınan Baran Emra (18), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi´ndeki minibüs durağında meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, Eyüp Ahmet Akgök (19), Veysel Emra (22), A.P. (23) ve kuzeni Baran Emra (18), yaralandı. Çevredekiler A.P.'yi kucaklarında taşıyıp otomobille hastaneye götürürken, diğer yaralılar için ise ambulans çağrıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri de diğer yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan Eyüp Ahmet Akgök ve Veysel Emra kurtarılamadı. A.P. ve Baran Emra, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan A.P. ve Baran Emra, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Baran Emra, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.P.´nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-04-05 17:37:11



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