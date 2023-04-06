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Diyarbakır, Bingöl ve Batman´da Mescid-i Aksa´ya düzenlenen saldırılara tepki

DHA

Diyarbakır, Bingöl ve Batman´da Mescid-i Aksa´ya düzenlenen saldırılara tepki


Serhat ÖZDEMİRYakup ALTAYAziz ÖNALBayram AYHAN/DİYARBAKIR, BİNGÖL, BATMAN, (DHA)İSRAİL'in Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa içerisindeki saldırıları, Diyarbakır Bingöl ve Batman´da protesto edildi.
İsrail polisinin Filistin'de Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları ile çok sayıda Filistinli sivilin gözaltına alınması, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile İslami sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Diyarbakır, Bingöl ve Batman´da, teravih namazının ardından protesto edildi.
Diyarbakır´ın Sur ilçesinde bulunan Tarihi Ulu Camide kılınan teravih namazının ardından basın açıklaması düzenlendi. Toplanan grup adına konuşan Atilla Bozyiğit, Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında İsrail tehlikesi altında olduğunu ifade ederek, "Kudüs´e saldırıyorlar, Müslümanları öldürüyorlar, kadın ve çocukları yaralıyorlar. Kudüs´ün sokaklarında ve Mescid-i Aksa´da kurşun sıkıp bomba atıyorlar. İsrail´in Kudüs´ün Yahudileştirilmesi kapsamında Mescid-i Aksa´ya saldırması tamamen yasa dışıdır. İsrail sistematik şekilde Filistinlileri bölgeden uzaklaştırarak, burada bir Yahudi mabedi inşa etmek istemektedir. Sistematik saldırılar İsrail´in geçmiş politikalarının bir parçasıdır. Bu felakete son verilmesi gerekmektedir. İsrail, Mescid-i Aksa´ya baskın yapmasının ardından orada ibadet halinde bulunan Filistinli kadınlara yönelik büyük bir saldırı girişiminde bulundu. Bu hunharca saldırı, İsrail´in bölgeye uygulamış olduğu sistematik saldırıların bir neticesidir ve Filistinli her kesimin hedef alındığının göstergesidir" dedi.
BİNGÖL´DE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI
Bingöl'de yüzlerce kişi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etmek için Ulu Camii avlusunda toplandı. Pankartlar açarak slogan atan grup adına basın açıklamasını okuyan İHH Genç Şube Vekili Özhan Gili, Mescid-i Aksa´nın muhafazası için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Gili, "Mescid-i Aksa ve Kudüs, tarihin ve coğrafyanın en önemli ve kutsal yerlerinden biridir. İsrail'in saldırılarına karşı bütün İslam dünyası olarak birlik olmalı ve harekete geçmeliyiz. Kadın, çocuk, yaşlı demeden herkesin hedef alındığı bu saldırılar karşısında sessiz kalmak, İsrail'in planlarına uygun hareket etmek demektir. Mescid-i Aksa´nın muhafazası ve Kudüs´ün geleceği için İsrail´e karşı olmalıyız. Mescid-i Aksa saldırı altında. Çok geç kalmadan bütün Müslümanlar birleşmeli ve harekete geçmeliyiz" diye konuştu.
BATMAN´DA KUR'AN-I KERİM OKUTULDU
Batman´da, Gülistan Caddesi'nde Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşunun da katılımıyla, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırı, basın açıklamasıyla protesto edildi. AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ziyaülhak Yamaç´ın da katıldığı eylem, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Şube Başkanı Şehmus Önlü, Mescid´i Aksa´nın her yıl ramazan ayında İsrail´in saldırılarına maruz kaldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Her ramazan ayında bu tür insanlık dışı vahşeti işleyen işgalciler, yine Müslümanların mukaddesatını mübarek ramazan ayında çiğnedi. Mübarek ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçakça saldırıları lanetliyoruz. Tüm Müslümanları işlenen zulümlere sessiz kalmamayı ve harekete geçmeye davet ediyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa 1948 yılından beri terörist İsrail´in işgali altındadır. Müslümanların namusu işgal altındadır! Müslümanların özgürlüğü işgal altındadır. Tüm kalbimizle şuna inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Mescid-i Aksa´nın işgal altına olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Kudüs´ün işgal altına olması Araplarla İsrail arasında bir mesele değildir. Mescid-i Aksa da, Kudüs de, Filistin toprakları da tüm ümmetin meselesidir. Filistin´e, İslam coğrafyasının tam kalbine bir hançer gibi saplanan İsrail, bölgede yaşanan kaosun, terör olaylarının, iç savaşların ve işgallerin yegâne sebebidir. Biz biliyoruz ki bugün Siyonizmin her türlü fesadı yeryüzüne yayabiliyor oluşu onların gücünden değil Müslümanların parçalanmışlığından kaynaklanmaktadır. İbadet ederken terörist İsrail´in askerleri tarafından silah darbeleriyle zulme uğrayan Müslüman kardeşini gördüğü halde harekete geçmeyen, Mescid-i Aksa´ya postallarıyla girip mahremimizi çiğneyen İsrail teröristlerini görüp de öfke duymayan, başörtüsü çekilerek camiden sürüklenerek çıkartılan Müslüman kardeşimizin çığlıklarını duyduğu halde tüm Müslüman ülkeleri göreve çağırmayan bir insan, imanını ve vicdanını sorgulamalıdır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR,Yakup ALTAY,Aziz ÖNAL,Bayram AYHAN
2023-04-05 23:32:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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