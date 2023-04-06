Hemşire bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti, soruşturma başlatıldı

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Burak EMEK-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´ın Ergani ilçesinde rahatsızlanarak devlet hastanesine getirilen ve tedavisinin ardından açılan damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı makas kullanarak çıkarmak isteyen hemşire, 6 aylık kız çocuğunun başparmağının uç kısmını kesti. Çocuk ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ergani Devlet Hastanesi´nde 6 aylık kız çocuğu H.B., dün gece saatlerince rahatsızlanınca ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi´ne kaldırıldı. Serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisinin ardından, hemşire damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı çıkarmak istedi. Bandın çıkmaması üzerine makas kullanan hemşire, bebeğin başparmağının uç kısmını kesti. Parmağı kesilen bebek, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümü´ne sevk edildi. Bebek, parmağın kopan kısmının kurtarılması amacıyla ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2023-04-06 14:14:51



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