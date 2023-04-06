Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada tutuklu sayısı 2'ye çıktı

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da minibüs durağında 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada yaralanıp, tedavisinin ardından gözaltına alınan ve tutuklanan Baran Emra'dan (18) sonra Adem Polat da tutuklandı.
Olay, 4 Nisan'da Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, Eyüp Ahmet Akgök (19), Veysel Emra (22) ve kuzeni Baran Emra ile Adem Polat (23) yaralandı. Çevredekiler Adem Polat'ı kucaklarında taşıyıp otomobille hastaneye götürürken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri de diğer yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Eyüp Ahmet Akgök ve Veysel Emra kurtarılamadı. Tedavisi sonrası taburcu edilen ve polisin gözaltına aldığı Adem Polat ile Baran Emra, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Baran Emra, dün işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'Kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Bugün de adliyeye sevk edilen Adem Polat, 'Kasten öldürmek' suçundan cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-04-06 16:52:19
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