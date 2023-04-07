Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Burak EMEKGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Dicle Üniversitesi köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 TT 506 plakalı taksi ile karşı yönden gelen 34 GFU 061 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 1'i ağır 4 kişiyi Dicle Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKGıyasettin TETİK
2023-04-07 00:11:23
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