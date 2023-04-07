5 bin kilometre kanat çırpan leylekleri kuraklık karşılıyor



Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, Dicle Vadisi'nde elektrik direklerinin üzerine kurdukları yuvalarla, Türkiye'nin en büyük kolonilerinden birini oluşturan leylekler, kente gelmeye başladı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Durum vahim, çünkü kış iyi geçmedi. Daha önceden 4-5 yavru yetiştiren leylekler, muhtemelen bu yıl daha az yavru yetiştirmeyle karşılaşacaklar" dedi.

Afrika'dan yaklaşık 5 bin kilometre mesafe kateden leylekler, Diyarbakır'ın Sur ve Bismil ilçeleri arasında yaklaşık 50 kilometrelik Dicle Vadisi boyunca uzanan elektrik direklerinin üzerine kurdukları yuvalara gelmeye başladı. Dicle Nehri kenarında ve Türkiye'nin en büyük kolonilerinden birini oluşturan leyleklerle ilgili, 22 yıldır bilimsel çalışmalar yürüten Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kış aylarının kurak geçtiğini ve bu durumun diğer canlılarda olduğu gibi leyleklerde de olumsuz tablo oluşturacağını söyledi.

'30 YILLIK YUVALAR, AYAKTA DURUYOR'

Prof. Dr. Kılıç, yol boyunca uzanan 54 yuva üzerinde çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Bazı yuvalar 30 yıllık. Son dönemde ülkemizde büyük bir deprem faciası oldu. Leylek yuvalarında herhangi bir olumsuz durum yok. Yuvalarımız olduğu gibi duruyor. Demek ki, leylekler ya da tabiattaki canlılar, yuvalarını insanlardan daha sağlam yapıyor. Etkilenmiyor. Çünkü tabiata uygun bir yaşam tarzı var. Yaptıkları bu yuvalar da bayağı sağlam. Yuvalar bu direklerin üzerinde de yağmura, fırtınaya ve rüzgara karşı ayakta duruyor. Depremden de olumsuz etkilenmediler" diye konuştu.

'BU YIL DAHA AZ YAVRU YETİŞTİRMEYLE KARŞILACAKLAR'

Kışın kurak geçtiğine değinen Prof. Dr. Kılıç, "Durum vahim, çünkü kış iyi geçmedi. Yağışı az aldık. Kar yağışını görmedik. Dolayısıyla bu, bitki örtüsünü ve besin zinciriyle tüm canlıları etkileyecektir. Dolayısıyla leyleklerde yavru yetiştirmede zorluk olacağını düşünüyoruz. Daha önceden 4-5 yavru yetiştiren leylekler, muhtemelen bu yıl daha az yavru yetiştirmeyle karşılaşacaklar. Şu anda bazı yuvalarda hala boşluk var. Onların tamamlanmasını bekliyoruz. Leylekler mart ayı sonlarından itibaren kuluçkaya yatarlar. Yaklaşık bir aylık bir kuluçkaları var. Tabi yuva önceki yıldan kaldığı için yuvaya yeni materyal getirdiler. Bu ince materyaller yumurtayı ve yavruları korumaya yardımcı olacak. Aynı zamanda yumurtaların izolasyonunu sağladığı için kuluçkanın başarılı geçmesini sağlıyor. Leylekler yaklaşık olarak 5 bin kilometre öteden geliyorlar. Burası leyleklerin ata yurdu, leylekler burada doğduğu için yine buraya gelirler. Yavrular mayıs ayı başlarında görülmeye başlıyor ve 2,5 aylık bakımdan sonra leyleklerimiz artık yuvadan ayrılabiliyor. Leylekler bize bu bölgenin iklimsel koşulları hakkında da fikirler veriyor. Eğer yıl içinde kar yağmamışsa, yağışlar yetersizse yetiştirdikleri yavru sayısında bir azalma var. Eğer çevrede besin çoksa bu da tabi ki besin zinciri içerisinde bütün canlıların çoğalmasını sağlar. O zaman yavruların 5'i de hayatta kalabiliyor" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2023-04-07 11:16:49



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